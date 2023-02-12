Оккупанты ходят по домам и проверяют у людей наличие прописки и документов на право собственности жилья.

В двух населенных пунктах захваченной территории Херсонской области россияне пытаются отобрать жилье у местного населения в пользу оккупационной "администрации".

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Такие факты, в частности, выявлены в населенных пунктах Бриловка и Новокиевка.

Так, военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья.

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"Заброшенные дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации", - сообщили в Генштабе.

Война в Украине - российская оккупация

Как сообщал УНИАН, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что на оккупированной Херсонщине россияне пытают украинцев, а в их дома заселяют российских военных.

В частности, на днях в поселке Новоалексеевка Генического района российские оккупанты провели повторные рейды с целью заселения российских военнослужащих в дома хозяев, которые были вынуждены ранее эвакуироваться. Также оккупанты применяют пытки, чтобы заставить людей оформить российское гражданство, или переписать на российских оккупантов всю личную собственность в случае отказа от паспорта РФ.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что российские оккупанты в населенном пункте Железный Порт пытаются провести паспортизацию местного населения. Но из-за отсутствия желающих они обещают денежное вознаграждение жителям за получение российского гражданства.

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