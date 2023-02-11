На оккупированной части Херсонской области враги отправляют людей в "подвал", отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

На территории временно оккупированной части Херсонской области украинцев пытают, в их дома заселяют российских военных.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram. Он отметил, что в последние дни с оккупированных российскими варварами районов Херсонской области поступает информация о массовых пытках, мародерствах и преследованиях граждан Украины.

"Наиболее распространенным видом зверств, совершаемых русскими варварами, являются аресты и закрытия в "подвал" граждан, где от них требуют заявления о якобы имеющихся у них желаниях оформить российское гражданство и получить российский паспорт. Тех, кто отказывается, подвергают физическим пыткам и заставляют переписать на российских оккупантов личную собственность - дом, автомашину и тому подобное, после чего непокорных выдворяют за пределы оккупированной зоны", - отмечает Чубаров.

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Он сообщил, что на днях в поселке Новоалексеевка Генического района российские оккупанты провели повторные рейды с целью заселения российских военнослужащих в дома хозяев, которые были вынуждены раньше эвакуироваться. "При этом прежде всего такому "заселению" подвергаются дома граждан, известных своей верностью украинскому государству", - отметил Чубаров.

Он рассказал, что российские оккупанты в Новоалексеевке взломали дверь и заселились в дом семьи Эдема и Гульнары Бекировых. При этом Чубаров напомнил, что Эдем - бывший узник Кремля, а Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Чубаров отметил, что семья Бекировых была ранее эвакуирована из оккупированной Новоалексеевки.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты обещают денежное вознаграждение жителям Железного Порта за получение российского гражданства.

Отмечалось, что в населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения. Для этого в село переместили паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань. Учитывая то, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение.

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