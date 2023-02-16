Граждан Украины российские оккупанты заставляют переоформлять имущественные права по российскому законодательству.

В Голой Пристани Херсонской области оккупанты заставляют местных жителей переоформлять имущественные права по российскому законодательству.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Тех, кто откажется подыгрывать российский оккупации, захватчики угрожают депортировать в РФ.

"Оккупационная администрация города Голая Пристань Херсонской области оказывает давление на местное население относительно переоформления имущественных прав по российскому законодательству. В частности, распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию", - говорится в сообщении.

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Война в Украине - ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, на территории временно оккупированной части Херсонской области украинцев пытают, в их дома заселяют российских военных. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, с захваченных россиянами районов Херсонщины поступает информация о массовых пытках, мародерствах и преследованиях граждан Украины.

А по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты пытаются провести паспортизацию местного населения в Железном Порту. Они обещают денежное вознаграждение жителям города за получение российского гражданства.

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