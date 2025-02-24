Путин не подарит мир, не отдаст его в обмен на что-то, союзники Украины должны получить мир силой, мудростью, подчеркнул президент.

Освобождение украинских пленных должно стать одним из первых шагов к завершению войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании саммита "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием ряда иностранных лидеров.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к РФ нет. И надо ситуации, в которых говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч. Именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014-го. Россия должна отпустить украинцев", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех", подчеркнув, что это справедливый вариант.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас союзникам стоит делать для справедливого мира "больше, чем вчера, поддерживать друг друга больше, чем когда-либо", чтобы в этом году можно было сказать: "мы сделали все, что могли, должны были сделать и вот мир есть".

Как подчеркнул украинский лидер, "Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-то". "Мы должны получить мир силой, мудростью, единством, нашим с вами сотрудничеством", - подчеркнул президент.

По его словам, мир может быть следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности. И переговоры о мире должны происходить при участии Украины, Европы, США и РФ.

"Первое. Война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров. Вместе с Европой. Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни. А значит ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы. Украина, Европа вместе с Америкой - мы должны быть за столом переговоров напротив России. Чтобы необходимость мира не была вновь заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина заслуживает не только на членство в ЕС, но и на гарантии безопасности, которые дает НАТО.

"Если членство в НАТО для Украины и наших людей и в дальнейшем останется закрытым, у нас с вами не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине. То есть обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет. И я благодарен всем вам, всем партнерам, кто готов помогать", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, Украина уже имеет 28 соглашений по безопасности с партнерами и почти со всеми, кто участвует в сегодняшней встрече.

"Это очень четкие обязательства, которые делают сильнее Украину и ваши страны.... И нам нужно увеличивать то, о чем мы договорились с вами на двусторонней основе, больше взаимодействия, больше оборонного производства, больше финансовой устойчивости", - призвал президент Украины.

Он также подчеркнул, что развивая украинскую противовоздушную оборону страны создают основу нового европейского воздушного щита. Поэтому каждое обязательство по ПВО - критически важно, подчеркнул Зеленский.

Обмен пленными

В конце прошлого года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отметил, что обмен в формате "всех на всех" необходим для обеих сторон. Он сообщил, что в 2024 году возвращено больше военнослужащих из российского плена, чем в 2023 году. И выразил надежду, что такая тенденция на увеличение будет в 2025 году.

Вчера на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов оставить свою должность ради мира в Украине. Он добавил, что это возможно в обмен на вступление Украины в НАТО.

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