Глава ГУР считает, что обмен в формате "всех на всех" необходим для обеих сторон.

В 2024 году возвращено больше военнослужащих из российского плена, чем в 2023 году.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона. "В 2024 году мы немного большее количество людей вернули из российского плена, чем в 2023-м. Надеюсь, такая тенденция на увеличение будет у нас в 2025 году и, в конце концов, мы дойдем до того, что вернем всех обратно", - сказал Буданов.

Он отметил, что обмен в формате "всех на всех" необходим для обеих сторон.

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Буданов отметил, что понемногу удается возвращать из российского плена военнослужащих, которые защищали Мариуполь. "Даже во время вчерашнего обмена значительный процент был тех, кто в 2022 году попал в плен при выполнении боевых задач", - сказал он.

Обмен военнопленными

30 декабря Украина освободила из российского плена 189 защитников. Среди освобожденных военных есть защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. По данным Зеленского, это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что из российского плена вернулись два журналиста, которые были защитниками Мариуполя - Роман Борщ и Александр Гудилин.

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