Гололедица, которая сковала город накануне, не отступает до сих пор.

В Житомирской области только утром произошло около трех десятков аварий, а в травмпунктах сейчас ажиотаж.

Читайте такжеЖелтый уровень опасности: в Киеве и ряде областей Украины в субботу прогнозируют гололедицуОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

На дорогах ситуация остается сложной. Без света остались 58 населённых пунктов.

Накануне вечером трассы парализовало, а в области ввели ограничения для грузовиков. За сутки произошло более 80 аварий.

Очевидцы засняли, как маршрутный автобус занесло на скользкой дороге, и он врезался в столб. От удара столб развалился и упал на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.

В спецслужбах отчитались, что посыпали дороги, задействовав 40 машин спецтехники и 80 работников. После этого движение восстановилось, ограничения сняли.

Однако пешеходам до сих пор сложно ходить по улицам. В травмпунктах люди сидят в очередях, врачи диагностируют ушибы и переломы конечностей.

Ухудшение погодных условий в Украине: что известно

Осложнение погодных условий в Киеве и области началось 10 декабря во второй половине дня, когда пошел дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Также осложнение погодных условий наблюдалось в Ривненской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Автор: УНИАН