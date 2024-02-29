Именно на этих направлениях сейчас сконцентрированы основные усилия пиротехников.

Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются три области Украины. Такое заявление сделал начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева.

"На сегодня я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными – это Харьковская, Донецкая и Херсонская области, если говорить о деоккупированных территориях. Это основные направления, над которыми мы сейчас работаем, и на которых сконцентрированы основные усилия", – сказал он во время пресс-брифинга.

Отмечается, что в Украине постоянно растет численность пиротехнических подразделений. Сегодня речь идет о более 340 расчетах, которые насчитывают почти 1900 человек.

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"В течение 2025-2027 годов также предполагается дальнейшее постепенное увеличение этой численности", – добавил Рева.

Минная опасность в Украине

Из-за российской войны против Украины наше государство стало одним из самых засоренных взрывоопасными предметами в мире. Еще в ноябре 2023 года TIME писало что на разминирование Украины уйдет 757 лет. Отмечалось, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов.

Несмотря на существенную опасность, люди пытаются убрать вражеские снаряды самостоятельно. Несколько месяцев назад в ГСЧС рассказали о бабушке, которая голыми руками сложила мины возле дома. Спасатели призвали так не делать, и сразу вызвать специалистов.

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