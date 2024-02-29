Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются три области Украины. Такое заявление сделал начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Сергей Рева.
"На сегодня я бы определил три основных региона, которые являются наиболее загрязненными – это Харьковская, Донецкая и Херсонская области, если говорить о деоккупированных территориях. Это основные направления, над которыми мы сейчас работаем, и на которых сконцентрированы основные усилия", – сказал он во время пресс-брифинга.
Отмечается, что в Украине постоянно растет численность пиротехнических подразделений. Сегодня речь идет о более 340 расчетах, которые насчитывают почти 1900 человек.
"В течение 2025-2027 годов также предполагается дальнейшее постепенное увеличение этой численности", – добавил Рева.
Минная опасность в Украине
Из-за российской войны против Украины наше государство стало одним из самых засоренных взрывоопасными предметами в мире. Еще в ноябре 2023 года TIME писало что на разминирование Украины уйдет 757 лет. Отмечалось, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорвавшихся мин и кассетных бомб, а также проводами, минами-ловушками и осколками снарядов.
Несмотря на существенную опасность, люди пытаются убрать вражеские снаряды самостоятельно. Несколько месяцев назад в ГСЧС рассказали о бабушке, которая голыми руками сложила мины возле дома. Спасатели призвали так не делать, и сразу вызвать специалистов.