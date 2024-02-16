Венгрия присоединилась к коалиции, которая будет заниматься разминированием Украины, сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий.
"В разрушенной войной Украине разминирование является одной из самых насущных задач, влияющих на повседневную жизнь населения. Силы обороны Венгрии внесут свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой путем проведения тренировок по противоминной деятельности", – написал министр.
Он также добавил, что страна подписала Меморандум о взаимопонимании с 20 другими странами-членами НАТО о создании коалиции по противоминной деятельности на полях министерской встречи в Брюсселе.
Ситуация с разминированием в Украине
Украину считают самой заминированной страной мира. Около 174 тысяч квадратных километров считают опасными – это почти треть всей украинской территории. По этим показателям наша страна обогнала таких "лидеров рейтинга", как Афганистан и Сирия.
Ранее сообщалось, что три страны НАТО создали коалицию по разминированию Черного моря. В нее вошли Болгария, Румыния и Турция. После окончания этапа планирования, группа противоминной борьбы сможет начать выполнение реальных действий.
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 20 союзников НАТО согласились создать коалицию по разминированию Украины.