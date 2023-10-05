Захватчики прилагают все усилия, чтобы заставить украинских медиков работать в переполненных россиянами госпиталях на оккупированных территориях.

Российские захватчики пытаются провести массовую постановку на воинский учет работников медицинской сферы на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В эфире телемарафона он отметил, что после проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях, российские захватчики прилагают все усилия для постановки на учет военнообязанных людей во всех коммунальных предприятиях, больницах и школах.

"Тем более всех специальностей, которые им сегодня крайне нужны. Конечно же, это в первую очередь медики. Потому что враг на Запорожской линии фронта несет сверхбольшие потери. Именно поэтому, можно сказать, ограничили доступ к работе в больнице без того, чтобы наши медики стали на воинский учет", – акцентировал Федоров.

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Он напомнил, что практически "все наши медики отказались сотрудничать с врагом" и не пошли работать во вражеские военные госпитали.

"Теперь враг будет пытаться через мобилизацию затянуть наших людей на работу в военных госпиталях и вообще мобилизовать их и отправить на Запорожскую линию фронта", – подчеркнул Федоров.

Городской голова Мелитополя рассказал, что почти вся медицина на временно оккупированной территории Запорожья работает исключительно для военных оккупантов, а подавляющее большинство больниц враг переоборудовал под военные госпитали.

"На сегодня гражданская медицина почти не работает на всей временно оккупированной территории Запорожской области. Враг захватил почти все больницы и использует их сугубо как военные госпитали. Осталось лишь несколько больниц, оказывающих медицинскую помощь гражданскому населению – в Мелитополе и Бердянске. Но из-за того, что огромное количество наших врачей и медицинского персонала уехало, то точно качественную медицинскую помощь крайне трудно найти", – сказал Федоров.

Он добавил, что оккупанты ограничили предоставление профессиональной медицинской помощи гражданским жителям временно оккупированных территорий без российского паспорта и российской медицинской страховки, а в ближайшую больницу необходимо ехать либо в Крым, либо в Россию.

"Обслуживание по медицинской страховке происходит либо на территории континентальной России, либо на территории временно оккупированного Крыма. Также есть информация, что во временно оккупированном Крыму все больницы переполнены, потому что только там можно сегодня получать хоть какую-то качественную медицинскую помощь и жители временно оккупированной Херсонщины и Запорожья туда едут. Сегодня во фронтовых городах – Токмаке, Молочанске – не то что переполнены больницы все, которые захватил враг, а даже все приспособленные помещения, которые враг переоборудовал в свои медицинские военные госпитали", – отметил мэр Мелитополя.

Что касается возможности для гражданских жителей приобрести хотя бы какие-то лекарства в аптеках, то с этим также большая проблема, из-за небольшого ассортимента медицинских препаратов и отсутствия денег у людей.

"С одной стороны, в аптеках есть какие-то медицинские препараты, но их ассортимент ограничен. С другой стороны, наши жители просто не имеют возможности это купить. Это крайне сложно, потому что сегодня есть огромная проблема с деньгами во временной оккупации. Враг даже тем, кто согласился работать в каких-то образовательных или медицинских учреждениях, перестал платить заработную плату. И на коммунальных предприятиях сегодня также задолженность минимум полтора-два месяца по выплате заработной платы", – объяснил ситуацию Федоров.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне задержали трех школьников. Учеников 9-го класса обвиняют в "создании негативного образа России" и "распространении националистической символики".

Тем временем на оккупированном юге россияне усиливают мобилизацию среди украинцев. Известно, что захватчики на Херсонщине вместе с паспортами РФ выдают мужчинам повестки о необходимости встать на воинский учет.

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