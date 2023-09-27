На границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций начали загонять бетоновозы.

Ощущая постоянный напор Вооруженных сил Украины, российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он отмечает, что к северу от Токмака появился новый укрепрайон с обеих сторон автодороги, которая ведет к недавно освобожденному Вооруженными силами Украины с. Работино. Также сообщает, что на границе Донецкой и Запорожской областей для построения фортификаций начали загонять бетоновозы.

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Федоров отмечает, что на захваченной территории оккупанты устроили более 20 тренировочных полигонов армии РФ общей площадью около 50 000 гектаров. По его словам, на Мелитопольщине эти полигоны расположены на окраине Дунаевки, Атманю, Кирилловки, территория Приазовского нацпарка.

Федоров рассказал, что людей продолжают использовать как живой щит, "подселяя" российских военных к мирному населению.

Россияне нарушают правила ведения войны

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска используют частные дворы, где проживают гражданские люди, как свои огневые позиции.

Русские захватчики также разрушают берега реки Молочная, чем совершают экоцид возле Мелитополя.

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