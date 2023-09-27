Оккупанты вручают мужчинам повестки для постановки на учет в военкоматах.

Россияне продолжают проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях юга Украины. В частности, на Херсонщине, выдавая паспорта РФ, они вручают мужчинам повестки в военкомат для постановки на учет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

В ведомстве отмечают, что гауляйтеры уверяют: это лишь плановые мероприятия. Хотя раньше эти же гауляйтеры говорили, что никакого воинского учета на оккупированной территории не будет.

"Заметим, что ранее враг сформировал на юге систему военкоматов, куда вошли кадровые военные ВС РФ. Сейчас именно они совершают международные преступления, когда вербуют и готовятся мобилизовать население оккупированных территорий", - говорится в сообщении ЦНС.

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Там добавили, что каждый военный преступник будет установлен и наказан за преступления против народа Украины.

Ситуация на южном фронте

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на юге. В частности, за минувшие сутки ликвидировано десятки военных РФ. Также подтверждено уничтожение трех орудий противника, бронетранспортера и одного БТР. Русские вывели 8 кораблей. Из них 7 - в Черном и один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

При этом стало известно, что россияне ударили по жилому кварталу в Херсонской области , 12 человек - ранены. Снаряды разорвались на территории учебных заведений, заводов, пенитенциарного учреждения в Херсоне и медицинского учреждения в Бериславе.