Этот случай активно используют пропагандисты в своих "новостях".

Российские войска продолжают терроризировать население на временно оккупированных территориях. В Мариуполе Донецкой области россияне задержали трех школьников.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Захватчики обвинили трех учеников 9-го класса в том, что они "создавали негативный образ России" и "распространяли националистическую символику" в закрытой группе в Телеграм.

Пропагандисты уже активно используют этот случай в своих "новостях". Говорят, что дети "плевали на символ V", "глумились" над георгиевскими лентами, российским флагом и рисовали знак батальона "Азов".

Видео дня

"Оккупанты продолжают бороться с так называемыми "экстремистскими материалами". Ими становятся библиотечные книги. В частности, исторические издания и украинская классика. Ранее можно было увидеть, что захватчики выбрасывают книги даже Леси Украинки. Напомним, что по предварительным оценкам российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки", – отметили в горсовете.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На оккупированной территории Запорожской области россияне меняют "руководителей", как перчатки. Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, за полтора года оккупанты сменили уже пятерых коллаборантов – должности они теряют из-за хищений и критики "власти".

Тем временем в оккупированном Луганске оккупант застрелил 18-летнюю девушку. В ее убийстве обвиняют "Героя России", подполковника Ирека Магасумова.

Вас также могут заинтересовать новости: