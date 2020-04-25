Во Львовской области должностные лица воинских частей попались на продаже комплектующих к авиатехнике

Военнослужащие реализовывали дорогостоящие запчасти к авиатехнике представителям заинтересованных коммерческих структур.

Во Львовской области изобличены должностные лица двух воинских частей, которые завладели комплектующими к авиатехнике.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, на завладении военным имуществом разоблачены должностные лица двух воинских частей, которые дислоцируются во Львовской области и обслуживают авиационную технику Вооруженных сил Украины (ч.3 ст.410 Уголовного кодекса).

По данным следствия, военные должностные лица, ответственные за учет и надлежащее хранение вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые находятся на балансе воинских частей, действуя по предварительному сговору в составе преступной группы с гражданскими лицами наладили противоправный механизм фиктивного списания военного имущества.

«Военнослужащие реализовывали дорогостоящие запчасти к авиатехнике представителям заинтересованных коммерческих структур», - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано незаконных афер по продаже военного имущества на сумму около $30 тыс.

Проводятся обыски по месту службы и проживания чиновников. Во время обысков изъято $3500, похищенные запчасти к авиационной технике, документы и другие вещественные доказательства. Первоочередные следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное во Львове, оперативное сопровождение - военная контрразведка СБУ.