Россияне ударили по Марганцу: погиб младенец, среди раненых есть дети (фото)

Многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 15 августа оккупанты ударили по жилой 4-этажке в городе Марганец, в результате чего погиб младенец, 11 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. "Трехмесячный мальчик погиб в Марганце в результате ночной атаки россиян. Враг нанес удар беспилотниками по многоэтажному дому", - уточнил он.

Среди раненых также есть дети. Ганжа добавил, что раненых госпитализировали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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"11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей – 5-летний мальчик и 12-летняя девочка", - отметил глава ОВА.

Кроме того, ночью россияне дронами атаковали город Запорожье. Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате удара дронов в городе возник большой пожар.

"Враг атаковал Запорожье беспилотниками. Попал по торговому центру. Возник пожар. Нанес удар и по территории одного из промышленных предприятий", - написал он.

Федоров также опубликовал фотографии, из которых можно понять, что враг нанес удар по "Эпицентру".

Удары по Украине: новости

Как сообщал УНИАН, 7 августа российские оккупанты нанесли удар по футбольному стадиону "Черноморец" в Одессе. В результате этого удара пострадал один человек – женщина получила осколочные ранения.

Кроме того, враг постоянно атакует Одесскую область. Так, в Одесской области Россия атаковала гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау. Тогда погиб 24-летний украинский моряк, ещё несколько получили ранения. По данным Одесской областной прокуратуры, оккупанты атаковали гражданское судно, перевозившее пшеницу, с помощью реактивного ударного дрона.

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