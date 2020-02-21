В Днепре полицейский попался на взятке в четверть миллиона гривень
19:04, 21 февраля 2020Общество
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По версии следствия, милиционер обещал содействовать в закрытии дела, досудебное расследование по которому осуществляют его подчиненные.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия / фото УНИАН
В Днепре во время получения 250 тыс. грн взятки разоблачен начальник одного из отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«По версии следствия, милиционер за такую сумму, вероятно, обещал содействие в закрытии уголовного производства, досудебное расследование по которому осуществляют его подчиненные», - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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