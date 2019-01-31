В Харькове чиновница погорела на крупной взятке за содействие в усыновлении ребенка

За взятку она обещала харьковчанке подобрать здорового младенца и оказать положительное заключение относительно дальнейшего усыновления.

Чиновницу Харьковского городского совета разоблачили во время получения 84 тысяч гривень взятки, которую она требовала за содействие в усыновлении младенца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, сотрудники прокуратуры совместно с УСБУ в Харьковской области разоблачили в получении неправомерной выгоды начальника одного из районных служб по делам детей Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета.

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По данным следствия, чиновница требовала у харьковчанки 3 тысячи долларов за содействие в усыновлении ребенка.

«За эту сумму она обещала женщине подобрать здорового младенца и оказать положительное заключение относительно дальнейшего усыновления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальница службы согласилась получить взятку в гривневом эквиваленте. Женщину разоблачили во время получения 84 тысяч гривень неправомерной выгоды непосредственно на рабочем месте.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании чиновницы в порядке ст. 208 УПК Украины и объявления о подозрении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сотрудники госбанка попались на взятке в 2 тысячи долларов.