Попутно в ведомстве отметили, что курить в общественных местах запрещено, намекая на возможные инциденты на Крымском мосту.

Новость о том, что украинцы купили собственный спутник для Вооруженных сил не утихает уже вторые сутки. В Министерстве обороны воспользовались моментом, чтобы потроллить оккупантов, похваставшись весомой покупкой.

Послание для захватчиков появилось в Twitter министерства.

В ведомстве отметили, что украинцы собрали на спутник 20 миллионов долларов и намекнули, что вскоре он может зафиксировали дым над Крымским мостом.

"Мы видим вас. Украинцы собрали 20 миллионов долларов, чтобы посмотреть, как российские оккупанты беспечно курят на незаконном Керченском городе. Как известно, курение в общественных местах в Украине запрещено", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

УНИАН писал, о впечатляющих характеристики спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы.

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