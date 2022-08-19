Минобороны потроллило РФ, похваставшись спутником / twitter.com/DefenceU

Новость о том, что украинцы купили собственный спутник для Вооруженных сил не утихает уже вторые сутки. В Министерстве обороны воспользовались моментом, чтобы потроллить оккупантов, похваставшись весомой покупкой.

Послание для захватчиков появилось в Twitter министерства.

В ведомстве отметили, что украинцы собрали на спутник 20 миллионов долларов и намекнули, что вскоре он может зафиксировали дым над Крымским мостом.

"Мы видим вас. Украинцы собрали 20 миллионов долларов, чтобы посмотреть, как российские оккупанты беспечно курят на незаконном Керченском городе. Как известно, курение в общественных местах в Украине запрещено", - говорится в сообщении.

Пост Минобороны / скриншот

Напомним, вчера стало известно, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

Читайте также:
Снарядом так просто реактор не повредить: эксперт указала на важный факт насчет ЗАЭС
Снарядом так просто реактор не повредить: эксперт указала на важный факт насчет ЗАЭС
Просто космос: раскрыты впечатляющие характеристики спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы
Просто космос: раскрыты впечатляющие характеристики спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы
Журналисты CNN подтвердили подлинность видео с техникой оккупантов внутри ЗАЭС
Журналисты CNN подтвердили подлинность видео с техникой оккупантов внутри ЗАЭС
Эксперт предупредила, когда на Запорожской АЭС может случиться самое страшное
Эксперт предупредила, когда на Запорожской АЭС может случиться самое страшное
Путин проигрывает информационную войну в Украине - глава разведки Великобритании
Путин проигрывает информационную войну в Украине - глава разведки Великобритании

УНИАН писал, о впечатляющих характеристики спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы.

Вас также могут заинтересовать новости: