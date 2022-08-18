Именно эта покупка поможет ВСУ планировать оперативные операции.

После переговоров с Министерством обороны Украины и после консультаций в фонде Сергея Притулы нашли решение, куда рационально потратить средства с акции "Народный Байрактар". Так, 600 миллионов гривень, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

Об этом сообщил известный украинский ведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула в своем видеообращении.

По его словам, теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций.

"Украинцы, вы-космос. Мы купили спутник. Это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия ICEYE и этот доступ выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопка" будет много", - подчеркнул Притула.

По словам Притулы, на сегодня ICEYE обладает наиболее развитой технологией радарной спутниковой съемки. Этот договор – это серьезный шаг в обеспечении критических потребностей украинского правительства в данных наблюдения и существенная помощь ВСУ.

О технических характеристиках фонд сообщит позже.

ICEYE обладает крупнейшим в мире созвездием SAR спутников, и обеспечивает надежные и проверенные решения в сфере наблюдения Земли. В отличие от традиционных спутников для наблюдения Земли, небольшие спутники для радарной съемки от ICEYE могут формировать высокоточные изображения участков Земли при дневном свете, в ночи, и сквозь облака, добавили в пресс-релизе фонда Притулы.

Глава фонда поблагодарил главу Минобороны Алексею Резникову за доверие: "Мы справились с задачей, которую вы нам поставили, и ждем новые. Можете смело доложить верховному главнокомандующему, что спутник наш".

Также Притула сообщил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, что "теперь спутник – в арсенале вашего ведомства".

Покупку Притулы подтвердил и продавец. ICEYE пишет, однако, что по соглашению они передадут "все возможности одного из своих спутников, которые уже находятся на орбите, для использования правительством Украины над регионом". Сам аппарат будет эксплуатироваться компанией.

Компания-оператор также "более чем на год" предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков всего своего созвездия спутников. Разрешение изображений – до 1 метра.

Как писал УНИАН, в июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар". Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. В Baykar вновь пообещали передать три беспилотника бесплатно.

Отмечается, что осуществление проекта стало возможным благодаря помощи украинско-американского бизнесмена Макса Полякова – это помогло сделать все "тихо, быстро и компетентно".

Справка УНИАН

Bayraktar TB2-это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который разрабатывается на территории Турции. Способен разгоняться до 200 км в час и подниматься на высоту более 8 км. Компания-производитель решила передать "птичек" бесплатно, поэтому собранные средства потратили на спутник.

Проект Alpha Centauri рассказывает, что спутники группы ICEYE наблюдают Землю в микроволновом диапазоне (SAR) — это позволяет получать снимки поверхности в любое время суток и при любых погодных условиях. Обычно данные обновляются раз в несколько часов — можно наблюдать за боевыми действиями на тактическом уровне. Разрешение фото — 25 сантиметров на пиксель. Украина получит спутник, который работает на орбите с удобным для наблюдения наклоном.

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