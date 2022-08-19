Спутниковые снимки территории нашей страны получает только украинская сторона как владелец спутника, поэтому доступ - эксклюзивный.

Накануне украинцев приятно удивило заявление волонтера и шоумена Сергея Притулы о том, что вместо "Байрактаров", которые нам предоставили бесплатно, Украина закупила спутник от компании ICEYE. Ведущий пообещал, что теперь будет "много "бавовны".

Поэтому в пресс-службе EOS Data Analytics (основателем которой является бизнесмен Макс Поляков, привлеченный к подготовке заключения сделки) решили раскрыть все характеристики спутника и рассказать, что его покупка даст ВСУ.

Безусловное преимущество спутника - его технологии позволяют делать снимки круглосуточно при любой погоде - облачной, снежной, во время дождя. Радарные спутники, в отличие от оптических, сами "подсвечивают" объекты радиоволнами, поэтому не зависят от погодных условий. Радиоволны таких спутников способны пробиваться также через дым и пепел.

Во-первых, изменения Украина будет получать в режиме, приближенном к реальному времени, благодаря чему время от заказа до получения данных сократится до часов. Во-вторых, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуска, а снимки сразу анализируются и используются по назначению. В-третьих, наша страна будет получать снимки до тех пор, пока спутник будет продолжать работать.

Согласно договору, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. А когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины - вплоть до окончания срока его функциональности на орбите.

Приобретенный спутник работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач ВСУ. В то время, когда спутник не находится над территорией Украины, наша страна может получать данные благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE. Доступ гарантирован.

Согласно договору, спутник застрахован и прогарантирован компанией ICEYE. В случае технической неисправности компания-продавец обязуется предоставить украинской стороне идентичный спутник.

"Благодаря покупке спутника ICEYE украинские спутниковые возможности усиливаются: в комбинации с оптическим спутником GEOSAT 2 наша страна получает преимущество в аналитике космических данных. Такое сочетание технологических средств с возможностями профессиональной аналитики является шагом к технологизации не только обороноспособности Украины, но и восстановления экономики после победы", - прокомментировал сделку предприниматель в гализу космических и ІТ-технологий, основатель EOS Data Analytics, меценат Макс Поляков.

Характеристики спутника ICEYE

Периодичность пролетов. Спутник пролетает над нашей территорией дважды в сутки.

Спутник пролетает над нашей территорией дважды в сутки. Разрешение. От 0,5 метра до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка.

От 0,5 метра до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка. Спутник работает на солнечно-синхронной орбите. За 24 часа спутник делает 15 оборотов вокруг Земли, движется со скоростью 7,5 км в секунду. Спутник находится на высоте 500-600 км над поверхностью Земли.

За 24 часа спутник делает 15 оборотов вокруг Земли, движется со скоростью 7,5 км в секунду. Спутник находится на высоте 500-600 км над поверхностью Земли. Характеристики снимков. 1 снимок может охватывать площадь до 225 кв. километров.

1 снимок может охватывать площадь до 225 кв. километров. Скорость получения данных. Процесс передачи данных от момента снимка до момента получения его непосредственно воинскими подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации - это существенное преимущество.

Напомним, 600 миллионов гривень, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

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