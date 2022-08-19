Объясняя нюансы громкой покупки для ВСУ Притула подчеркнул, что Украина становится владельцем спутника, а не арендатором.

Украинский волонтер, шоумен Сергей Притула обратился ко всем, кто сомневается, что нашей армии нужны спутники ICEYE. Волонтер сказал, что ему жалко людей, которые не умеют радоваться за чужие успехи.

Так, на своей у Facebok Притула сделал "открытие", что, как оказалось, в Украине "есть сотни экспертов в сфере космической отрасли"!

"Они никогда не запускали ракеты в космос, они никогда не покупали спутников, но уровень их экспертизы зашкаливает так, что не дождавшись расширенного пресс-релиза по сделке, они наперегонки побежали искать измену в самом деле историческом для Государства кейсе. Я не удивляюсь петушку шарию, который тупо врет в каждом слове, у него работа такая - работать на российскую аудиторию и невилировать достижения украинского волонтерского движения. Но когда подобные месседжи в общество несут те, кто, вроде как позиционирует себя патриотами, то я не совсем понимаю, для кого вы стараетесь?"- обратился Притула к хейтерам.

Он подчеркнул, что пока миллионы украинцев радовались, что волонтерский фонд обеспечил страну космическими технологиями, которыми Украина никогда не владела, и которых не имеет Россия, хейтеры играли в политику и пытались обесценить как работу команды фонда, так и всех, кто способствовал тому, чтобы сделка состоялась.

"Мне вас жаль. Вы не умеете радоваться за чьи-то успехи кроме своих и, к сожалению, даже война не стала причиной того, чтобы вы поняли, что сейчас нет "моих" или "твоих", а есть только наши успехи!"- отметил Притула.

Для всех тех кто гордится достижением Притула рассказал немного деталей по сделке:

Для чего Украине и ВСУ спутник

Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 при любых погодных условиях, невзирая на дождь, снег, туман, задымленность и пыль, днем и ночью. Эти снимки помогают лучше планировать операции, а следовательно, эффективнее уничтожать врага.

Покупка или аренда

Согласно договору, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины - вплоть до истечения срока его функциональности на орбите. Предусмотрена дальнейшая перерегистрация спутника в соответствующих реестрах на Украине. Это юридическая процедура, которая занимает определенное время, ведь требует соблюдения необходимых норм, внесения изменений в реестры и тому подобное.

Владельцем спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные. То есть мы полностью владеем, распоряжаемся и пользуемся снимками этого спутника.

Согласно договору, спутник застрахован. Если с ним что-то произойдет до завершения гарантированного срока эксплуатации, компания-продавец обязуется предоставить украинской стороне идентичный спутник.

Притула в очередной раз подчеркнул, что благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных от момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации - это существенное преимущество.

"Еще раз спасибо компании-продавцу спутника ICEYE, команде EOS Data Analytics за экспертизу и лично Максу Полякову за содействие нашему проекту", - написал волонтер.

Также Притула поделился впечатлениями от реакции украинцев на покупку:

"Вчера меня порвал коммент какого-то мужчины: "Офигеть, моих 74 гривны в космосе"!!! В то, что мы сделали трудно поверить, но это случилось! Потому что мы украинцы! И для нас нет ничего невозможного!!!!! Непобедимы, когда объединены!"- написал Притула.

Напомним, вчера стало известно, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

УНИАН писал, о впечатляющих характеристики спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы.

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