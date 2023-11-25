Речь идет о копиях показаний людей, которые музейному учреждению передало МВД Украины.

Министерство внутренних дел Украины передало музею Голодомора более 1000 оцифрованных копий уголовных дел за 1932-1933 годы, связанных с геноцидом украинцев.

"Ужасная трагедия, которую невозможно забыть и простить. Геноцид голодом. Жестокое и циничное преступление против человечности. Это подтверждают многочисленные свидетельства людей, сохранившихся в архивах. На днях мы передали Музею Голодомора оцифрованные копии более 1000 уголовных дел периода геноцида украинцев", - говорится в сообщении МВД.

В частности, ведомство обнародовало некоторые цитаты из показаний. В МВД отмечают, что почти сто лет спустя враг не отказался от своей цели - уничтожить идентичность украинского народа, отобрать его свободу и лишить независимости.

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"Средства все те же - террор и геноцид. Депортация наших детей, пытки и убийства, разрушение памятников, уничтожение наших полей. Тщательно собираем доказательства, документируем все военные преступления оккупантов. Они обязательно за все будут отвечать. Никогда не уступим нашей свободе. Должны пройти этот путь, сплоченно и без боязни", - отметили в МВД.

Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора

Как сообщал УНИАН, ежегодно в конце ноября в Украине отмечают траурную дату - День памяти жертв Голодомора. Дата установлена с целью чествования памяти миллионов погибших украинцев, ставших жертвами геноцида, устроенного советской властью. Она посвящена памяти жертв всех трех голодоморов, которые были в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах. Особенно трагичным был Голодомор 1932-33 годов, унесший от 4,5 до 10 миллионов жизней, в зависимости от различных оценок.

На протяжении длительного времени Советский Союз отрицал факт массовой гибели украинцев от искусственного голода. Журналистам запрещалось писать на эту тему. Только после обретения независимости Украины были рассекречены архивные документы и свидетельства очевидцев.

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа.

По состоянию на июнь 2023 года, Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 32 страны мира, Европейский парламент, правительство частично признанной Чеченской Республики Ичкерия.

Согласно недавнему социологическому исследованию группы "Рейтинг", сейчас 92% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов - геноцидом украинского народа. При этом лишь 4% отрицают это, затруднились с ответом - 4%. При этом социологи отмечают, что за последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые соглашаются с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа. Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксировано значительных отклонений в возрастных распределениях в этом вопросе.

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