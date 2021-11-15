В День памяти жертв голодоморов Украина вспоминает людей, погибших от искусственного голода.

День памяти жертв Голодомора – это ежегодная траурная дата в Украине. В конце ноября мы чтим память всех людей, погибших во время трех голодоморов в ХХ. Этот день призван запечатлеть в народной памяти страшную трагедию украинского народа, и передать эту память следующему поколению.

Когда День памяти жертв голодоморов в 2021 году – дата и история

Впервые памятная дата была установлена указом Леонида Кучмы в 1998 году. Отмечается она ежегодно в четвертую субботу ноября. День памяти жертв Голодомора в 2021 году выпадает на 27 ноября.

Официально праздник называется Днем памяти жертв голодоморов, ведь таких голодоморов было три: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 гг. Второй Голодомор забрал больше всего жизней: от 4,5 до 10 миллионов человек по разным данным.

Голодомор был организован советской властью и некоторыми странами мира признан геноцидом украинского народа. Сам Советский Союз отрицал факт массовой смерти украинцев от искусственного голода. Лишь после обретения независимости были обнародованы архивные документы и свидетельства очевидцев.

День памяти жертв голодоморов: траурные мероприятия

Традиционно в этот день организовывают общенациональную минуту молчания, которой чтят память всех умерших. В храмах Украины проводятся поминальные богослужения. В траурную дату организовываются информационные мероприятия и проекты о голодоморах.

В День памяти жертв голодоморов проводится акция "Зажги свечу памяти". Каждый украинец может зажечь свечу на окне после минуты памяти. Свечи также зажигают у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в "Мемориале жертв Голодомора" в Киеве.

Автор: Екатерина Пулатова