Средства на музей Голодомора выделит Канада.

Канада выделит финансирование Украине, в том числе на достройку музея Голодомора.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отметив при этом, что во время переговоров обсуждалось выполнение договоренностей, согласованных во время его визита в Канаду.

В частности, они касаются развития гидрогенерации и строительства музея Голодомора-геноцида.

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Стороны также обсудили оборонное сотрудничество и глобальные вызовы в области безопасности. Глава государства поблагодарил Канаду за готовность помочь эвакуировать украинцев из сектора Газа.

"Также благодарен Канаде за поддержку формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится в скором времени", – отметил Зеленский.

Музей Голодомора

Национальный музей Голодомора-геноцида создан по приказу Кабмина 8 июля 2009 года.

Фактическое открытие музея состоялось в августе 2009 года. Первая очередь комплекса была построена в 2008 году. Вторая очередь начала реализовываться в 2017 году. 28 ноября 2020 года, во время памяти жертв голодоморов в Украине, президент Владимир Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Заказчиком строительства является ГП "Дирекция по строительству "Мемориал жертв Голодомора". Поскольку территория является охранной зоной Лавры, проведение строительных работ было согласовано с ЮНЕСКО. Архитектор и автор проекта Андрей Миргородский.

В ноябре 2021 года Зеленский заявил о том, что в 2022 году должны быть построена вторая очередь музея Голодомора.

29 июля 2023 года сообщалось, что полмиллиарда гривень на музей Голодомора пока отменяются. Зеленский наложил вето. Он объяснил свой шаг тем, что прежде всего нужно принимать решения, приближающие победу Украины.

16 октября 2023 года стало известно о том, что ни реконструкции музея Голодомора, ни сериалов, которые фиинансирутся из госбюджета, может не быть. Комитет хочет направить средства военным.

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