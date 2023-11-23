За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые соглашаются с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа.

Подавляющее большинство украинцев считают Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", обнародованные на сайте компании.

В частности, 92% соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. При этом лишь 4% отрицают это, затруднились с ответом - 4%.

"За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые соглашаются с тезисом о том, что голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа. Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксировано значительных отклонений в возрастных распределениях в этом вопросе", - отмечают социологи.

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Признание Голодомора в Украине 1932-33 гг. геноцидом - последние новости

В октябре ПАСЕ признала Голодомор 32-33 лет геноцидом украинского народа. Решение поддержали 73 евродепутата.

"Благодарен ПАСЕ за признание сталинского Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Важно, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты последовать этому примеру. Это верно с моральной, исторической и политической точек зрения", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал решение ПАСЕ восстановлением исторической справедливости.

Впоследствии американский штат Нью-Йорк признал Голодомор 1932-33-х годов геноцидом украинского народа.

Также УНИАН сообщал, что деньги на музей Голодомора все-таки найдутся. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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