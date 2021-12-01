В первый день зимы Google опубликовал традиционную статистику видео, которые собрали больше всего просмотров на YouTube среди украинской аудитории. Кроме топа самых популярных видео в Украине, Google также привел рейтинг музыкальных видео 2021 года, которые понравились украинцам.
Читайте такжеВ Google рассказали о крупной атаке "русскоязычных хакеров" на YouTube-блогеровОб этом сообщается на сайте компании.
"Среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. А лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", - говорится в сообщении.
В целом, первая топ-десятка выглядит так:
1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
2. Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?
3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021
5. Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа !
6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
7. Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
8. Зона комфорта. Все серии // Сериал
9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не Мог! Ма я смог! (Официальный клип 1 час) [prod. Капуста]
10. Шоу "Маска" | Випуск 1. Сезон 1
А вот среди музыкальных видео на первом месте рейтинга просмотров в Украине в этом году собрал клип на песню "Родной" от украинской певицы Loboda.
ТОП-10 музыкальных видео 2021 года в Украине:
1. Loboda - Родной (Премьера клипа, 2021)
2. Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021
3. Minelli - Rampampam | Official Video
4. Morgenshtern - Дуло (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]
5. NK | Настя Каменских - Красное вино
6. Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)
7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | Премьера клипа
8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)
9. Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021
10. Wellboy - Гуси
Напомним, ранее поисковая система Google посвятила свой новый дудл 150-летию со дня рождения украинского борца Ивана Поддубного. В Google отметили, что Поддубный оставил после себя легендарную славу непобедимого атлета, а выражение "силен как Поддубный" до сих пор употребляют.