Среди авторских видео в Украине лидируют интервью и развлекательный контент.

В первый день зимы Google опубликовал традиционную статистику видео, которые собрали больше всего просмотров на YouTube среди украинской аудитории. Кроме топа самых популярных видео в Украине, Google также привел рейтинг музыкальных видео 2021 года, которые понравились украинцам.

Читайте такжеВ Google рассказали о крупной атаке "русскоязычных хакеров" на YouTube-блогеровОб этом сообщается на сайте компании.

"Среди авторских видео 2021 года украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. А лидером по количеству просмотров в Украине стало расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", - говорится в сообщении.

В целом, первая топ-десятка выглядит так:

1. Дворец для Путина. История самой большой взятки

2. Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?

3. Ивангай – где он пропадал / вДудь

4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021

5. Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа !

6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021

7. Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

8. Зона комфорта. Все серии // Сериал

9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не Мог! Ма я смог! (Официальный клип 1 час) [prod. Капуста]

10. Шоу "Маска" | Випуск 1. Сезон 1

А вот среди музыкальных видео на первом месте рейтинга просмотров в Украине в этом году собрал клип на песню "Родной" от украинской певицы Loboda.

ТОП-10 музыкальных видео 2021 года в Украине:

1. Loboda - Родной (Премьера клипа, 2021)

2. Султан Лагучев - Горький вкус | Премьера клипа 2021

3. Minelli - Rampampam | Official Video

4. Morgenshtern - Дуло (Prod. Slava Marlow) [Клип, 2021]

5. NK | Настя Каменских - Красное вино

6. Тина Кароль - Скандал (Премьера 2021)

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller | Премьера клипа

8. Artik & Asti - Истеричка (Official Video)

9. Супер Жорик - Чао! Чао! Премьера клипа 2021

10. Wellboy - Гуси

Напомним, ранее поисковая система Google посвятила свой новый дудл 150-летию со дня рождения украинского борца Ивана Поддубного. В Google отметили, что Поддубный оставил после себя легендарную славу непобедимого атлета, а выражение "силен как Поддубный" до сих пор употребляют.

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Автор: Екатерина Малюга