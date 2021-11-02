Блокировка связана с введением санкций.

Googlе заблокировал официальный аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси.

Об этом пишет БЕЛТА.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", - говорится в сообщении Google.

По словам представителя СК Юлии Гончаровой, блокировка произошла из-за введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси.

Читайте такжеЭкс-глав ФИФА и УЕФА обвинили в мошенничествеОна отметила, что у YouTube-канала было более 23 тысяч подписчиков.

"Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое", - рассказала Гончарова.

Ранее сообщалось, что в минском Дворце независимости появилась экспозиция, посвященная реакции Лукашенко на протесты.

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Автор: Людмила Жерновская