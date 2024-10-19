Сообщается, что средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили снижение темпов мобилизации.

Как рассказал 19 октября на брифинге начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрин и подготовки Генштаба Василий Румак, на данный момент средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, тогда как всего несколько месяцев было почти 35 тысяч.

"Думаю, что это не тайна, несколько снизилась эта цифра, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, который попадает в учебные центры", - сказал он.

Видео дня

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, народный депутат Роман Костенко заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет не является чем-то радикальным, ведь, например, быть депутатом Верховной Рады можно с 21 года.

По словам депутата, западные чиновники действительно не понимают, почему Украина мобилизует мужчин только с 25 лет. Но эти вопросы поднимают в частных разговорах, а не в официальных переговорах.

Нродный депутат Александр Федиенко отметил, что мобилизация женщин сейчас даже не обсуждается. Такое заявление он сделал, комментируя тему после выступления посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Вас также могут заинтересовать новости: