Оккупанты "ползут" к городу достаточно долго и уже "доползают", заявил ветеран.

У российской армии достаточно сил, чтобы дойти до города Покровск Донецкой области. Однако, это не означает, что они смогут его захватить. Как отметил военный эксперт, ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, если россияне таки доберутся до города, начнутся уличные бои - очень тяжелые, изнурительные и страшные, передает 24 канал.

По словам эксперта, россияне "ползут" к Покровску достаточно долго и уже "доползают". В городе Силы обороны Украины готовятся встречать оккупантов, добавил Дикий.

Как только захватчики доберутся до Покровска, начнутся уличные бои, уверен ветеран:

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"Это (уличные бои - УНИАН) очень трудно и изнурительно. Это самое страшное из того, что лично мне знакомо".

Дикий добавил, что Силы обороны намного сильнее в уличных боях, чем россияне, и соотношение потерь это подтверждает. Например, в Бахмуте оно было 1 к 8 в пользу ВСУ, в Авдеевке - 1 к 12.

Бои за Покровск - что сообщалось

Напомним, ранее в аналитическом проекте DeepState отмечали, что Силам обороны Украины удается сдерживать наступление РФ в Донецкой области и достигать определенных успехов. По их данных, украинские защитники восстановили положение возле Новогродовки в Покровском районе.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявлял, что Донецкая область для России значительно тяжелее и приоритетнее, чем своя Курская:

"Враг будет пытаться расширять южный плацдарм для того, чтобы выйти на южные рубежи Покровска. Сейчас у них стоит задача выйти на Курахово, Селидово и Покровск. И эта наступательная операция южнее этих населенных пунктов с этим и связана".

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