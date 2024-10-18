Залужный адресовал слова союзникам, что у нас заканчиваются военнослужащие, утверждает политик.

В Украине продолжается мобилизация, но вопрос обязательной службы женщин сейчас даже не обсуждается, заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Об этом он сказал в эфире "Киев24", комментируя тему после выступления посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Chatham House.

"Этого (вопроса, - УНИАН) даже нет на обсуждении. Я надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, что европейское сообщество, наши партнеры, достаточно быстро начнут двигаться в направлении того, о чем они декларировали в начале войны по поддержке Украины", - отметил Федиенко.

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По его убеждению, слова Залужного имели "нотки сарказма к европейскому сообществу", но анонсировали обязательную мобилизацию украинских женщин.

Как сказал Федиенко, Залужный адресовал слова союзникам, что у нас "заканчиваются военнослужащие, которые защищают не только территорию Украины, но и территорию всего европейского сообщества" и намекал таким образом на то, что если они не ускорятся в оказании помощи, то все может быть и никто не исключает, что война будет на территории Европейского Союза.

Нардеп подчеркнул, что это его собственное оценочное суждение по поводу того, что сказал Залужный. Вместе с тем, Федиенко напомнил, что в Украине есть достаточно большое женское военное сообщество - они на разных должностях в ВСУ:

"Речь идет о том, если военнообязанная защитница может выполнять боевые задачи и имеет на это соответствующие физические и другие полномочия, то конечно, пусть выполняет. Но надо усиливать в "гражданских" профессиях, которые есть и в армии, в ВСУ. Это медики, бухгалтера, связисты, делопроизводители, потому что бумажную армию никто никуда не дел...".

Политик добавил, что "деньги, например, на счетах у воинской части или бригады есть, а потратить они их полностью не могут, потому что нет экономиста, бухгалтера". "Вопрос связи. Сейчас много закрывается предприятий в бизнесе. И бухгалтер в воинской части, не на передовой, будет получать больше средств, чем в экономическом секторе, кстати. Мы не говорим, что женщинам придется бегать по окопам с автоматами. Мы говорим о женщинах-военнообязанных, которые идут по собственному желанию", - отметил нардеп.

Мобилизация женщин в Украине - что сообщалось

Вчера Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House, дословно сказал: "Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин".

Согласно закону Украины о мобилизации, женщин могут мобилизовать в армию только по добровольному согласию. При этом на воинский учет должны стать все женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, в возрасте от 18 до 60 лет. Но постановка на воинский учет не означает обязательную мобилизацию женщин.

По информации Министерства обороны Украины, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины - 68 000, из них военнослужащих - более 48 000. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

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