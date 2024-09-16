Вместо бумажного военно-учетного документа можно показать его электронную версию.

Вопрос того, какие документы и кто из уполномоченных лиц могут проверяться у военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, урегулирован законодательством Украины.

Как рассказала РБК-Украина адвокат Татьяны Даниленко, реревирки должны проводиться во время мобилизации, кроме целевой.

По ее словам, уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

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Также вместо бумажного военно-учетного документа можно показать его электронную версию, потому что благодаря изменениям в законодательстве бумажная и электронная форма имеют одинаковую юридическую силу.

Она пояснила, что в соответствии с предъявленным военно-учетным документом, персональные данные имеют право сверить с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

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Адвокат Роман Кичко рассказал, что привлечение к административной ответственности и наложение штрафа на военнообязанных немного похоже на процедуру рассмотрения дела в суде.

"Специфика этих штрафов заключается в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и в помещении ТЦК. Условно он выступает как своеобразный судья в этом деле, рассматривает материалы, касающиеся возможной виновности лица, рассматривает доказательства и принимает постановление о привлечении к админответственности", - сказал он.

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