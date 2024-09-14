Кичко подчеркнул, что это не работники полиции или суда - никто, кроме начальника ТЦК, не может наложить этот штраф.

Адвокат Роман Кичко рассказал, что привлечение к административной ответственности и наложение штрафа на военнообязанных немного похоже на процедуру рассмотрения дела в суде.

"Специфика этих штрафов заключается в том, что их может наложить только руководитель ТЦК и в помещении ТЦК. Условно он выступает как своеобразный судья по этому делу, рассматривает материалы, касающиеся возможной виновности лица, рассматривает доказательства и принимает постановление о привлечении к админответственности", - сказал он "Украинскому радио".

Кичко подчеркнул, что это не работники полиции или суда - никто, кроме начальника ТЦК, не может наложить этот штраф.

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"Так предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях. Наряду с этой спецификой применяют и общие нормы - требования к составлению протокола, к постановлению, возможность наложения взыскания и тому подобное. Ведь человек может захотеть потом этот штраф обжаловать, поэтому действуют общие нормы по административным правонарушениям", - добавил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку. Как отметил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, наличие права на отсрочку и документов, подтверждающих это, еще не означает, что лицу она предоставлена.

В соответствии с законодательством, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

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