В частности мужчины призывного возраста должны сообщать об изменении семейного статуса, места жительства и другие данные.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Многих военнообязанных интересует вопрос, в каких случаях они должны сообщать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки об изменениях. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба в комментарии для "Фокуса" рассказала, что сам призывник, военнообязанный или резервист, лично должен в течение 7 дней сообщить ТЦК и СП, если у него произошли изменения. В частности это предусмотрено законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Кроме того, она добавила, что согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487, если военнообязанному установили инвалидность или изменили группу инвалидности, сообщить ТЦК и СП в течение 7 дней обязана МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия).

При этом военнообязанный должен лично уведомить ТЦК и СП о таких изменениях:

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семейного положения,

места жительства (пребывания),

номеров связи,

адреса электронной почты,

образования,

места работы,

должности,

состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

Однако если военнообязанный не сообщит военкомат в течение 7 дней об изменениях, то у ТЦК и СП есть причины привлечь такого человека к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время военного положения речь идет о штрафе в размере от 17 000 до 25 500 грн.

"Следует отметить, что лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в том числе публичными, базами данных, держателями которых являются государственные органы. То есть, если ТЦК могут потребовать у органа государственной власти определенную информацию в отношении лица, в таком случае лицо нельзя привлечь к административной ответственности за несообщение таких сведений", - отметила юрист.

Засоба подчеркнула, что сообщить ТЦК о причинах неявки по повестке можно любым способом: лично, электронным или заказным письмом с уведомлением о вручении. Серьезными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, являются:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки);

смерть близкого родственника его жены (мужа);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный срок.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее адвокат Дмитрий Франчук рассказал, могут ли работники ТЦК изымать у военнообязанных документы. По его словам, ТЦК не имеют права изымать какие-либо документы безосновательно.

"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", - пояснил юрист.

Также стало известно, как военному получить направление на ВВК и куда обращаться, если его не хотят выдавать. Юрист отметила, что на военно-врачебную комиссию могут направлять по двум причинам - для определения причинной связи травмы или увечья с военной службой или для определения степени годности к военной службе.

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