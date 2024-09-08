В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Многих военнообязанных интересует вопрос, в каких случаях они должны сообщать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки об изменениях. Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба в комментарии для "Фокуса" рассказала, что сам призывник, военнообязанный или резервист, лично должен в течение 7 дней сообщить ТЦК и СП, если у него произошли изменения. В частности это предусмотрено законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Кроме того, она добавила, что согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487, если военнообязанному установили инвалидность или изменили группу инвалидности, сообщить ТЦК и СП в течение 7 дней обязана МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия).
При этом военнообязанный должен лично уведомить ТЦК и СП о таких изменениях:
- семейного положения,
- места жительства (пребывания),
- номеров связи,
- адреса электронной почты,
- образования,
- места работы,
- должности,
- состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).
Однако если военнообязанный не сообщит военкомат в течение 7 дней об изменениях, то у ТЦК и СП есть причины привлечь такого человека к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время военного положения речь идет о штрафе в размере от 17 000 до 25 500 грн.
"Следует отметить, что лицо не привлекается к административной ответственности, если ТЦК и СП могут получить персональные данные призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, в том числе публичными, базами данных, держателями которых являются государственные органы. То есть, если ТЦК могут потребовать у органа государственной власти определенную информацию в отношении лица, в таком случае лицо нельзя привлечь к административной ответственности за несообщение таких сведений", - отметила юрист.
Засоба подчеркнула, что сообщить ТЦК о причинах неявки по повестке можно любым способом: лично, электронным или заказным письмом с уведомлением о вручении. Серьезными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, являются:
- стихийные бедствия;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки);
- смерть близкого родственника его жены (мужа);
- другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный срок.
Мобилизация в Украине - последние новости
Ранее адвокат Дмитрий Франчук рассказал, могут ли работники ТЦК изымать у военнообязанных документы. По его словам, ТЦК не имеют права изымать какие-либо документы безосновательно.
"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", - пояснил юрист.
Также стало известно, как военному получить направление на ВВК и куда обращаться, если его не хотят выдавать. Юрист отметила, что на военно-врачебную комиссию могут направлять по двум причинам - для определения причинной связи травмы или увечья с военной службой или для определения степени годности к военной службе.