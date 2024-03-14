Военнослужащий, который вернулся с фронта, отмечает, что бывают случаи, когда граждане с возмущением относятся к работникам ТЦК.

В украинском обществе часто предвзято относятся к работникам территориальных центров комплексирования и социальной поддержки. Так считает 22-летний военнослужащий Мирослав Перепичка, который почти год, с июня 2023 года, служит в Ивано-Франковском городском ТЦК.

Он рассказывает, что за это время неоднократно слышал слова от прохожих: "Сами идите на фронт". Однако боец с 25 февраля до осени 2022 года защищал Украину от российской армии, в частности, на Николаевщине. Из-за ранения и длительной реабилитации Перепичка начал нести службу в родном городе, пишет "Суспільне".

"Стараешься объяснить, что ты только с фронта, а до них не доходит", – отмечает военный, объясняя, что в его обязанности входит охрана административных зданий, поисковые мероприятия и захоронения военнослужащих. Вручать повестки ему приходилось нечасто.

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"Было такое несколько раз, что подходили к мужчинам. Я всегда старался культурно, вежливо представиться, показать военный билет, спросить его данные. Большинство людей нормально относились, но, бывало, попадались и такие люди, которые начинали "кипишевать", говорили: "А сами идите туда, а вы там не были". Стараешься объяснить, что ты только оттуда, а до них вот не доходит. А некоторые говорят: "Чего ты сюда приехал? Ты должен был там остаться", – рассказывает Мирослав Перепичка.

Он отмечает, что особенно неприятно, когда читает комментарии в Telegram-каналах, которые информируют о вручении повесток.

"Там люди такое пишут, что вот в голове не укладывается. Некоторые мужчины пишут, что надо женщин отправлять воевать, некоторые пишут, что вот мы не выйдем на протест, потому что нас сразу загребут, пусть женщины выходят. И много таких сообщений, когда нельзя назвать их мужчинами", – подчеркивает военный.

По его словам, возмущает, когда люди говорят, что "в ТЦК сидят только те, кто откупился". Он объясняет, что в роте охраны Ивано-Франковского городского ТЦК и СП 70-80% работников – военные, которые, как и он, вернулись из зоны боевых действий.

"Возмущает то, когда люди говорят, что в ТЦК сидят только те, кто откупился. Это – очень накрученный миф, что в ТЦК служат подкупные, родственники комиссаров, "свои" или вообще не из Франковска. У нас большинство ребят – после боевых, из разных бригад и подразделений. То есть много бойцов, которые уже увидели достаточно, получили ранения и не могут нести службу в зоне боевых действий. Они решили перевестись в ТЦК и служить здесь", – подытожил военный.

Мобилизация в Украине

Начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП подполковник юстиции Евгений Гуртовой объяснил, как определяют наказание гражданину в случае неявки по повестке. Он заявил, что наказание зависит от вида врученной повестки.

Бывший руководитель управления по спецрасследованиям и делам Майдана в ГПУ, который сейчас служит в ВСУ под позывным "Прокурор" Сергей Горбатюк заявляет, что сейчас в армии есть много типичных проблем. Особое внимание он обратил на саботаж рекрутинга.

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