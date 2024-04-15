Работник Полтавского ТЦК рассказал, как трудно дать мужчине повестку в добровольном порядке.

Работник Полтавского территориального центра комплектования Олег Сорочинский рассказал, что реакция украинцев на повестки, несмотря на тяжелый период на фронте, осталась одинаковой.

Люди как и раньше не хотели добровольно брать повестки, так и сейчас - часто приходится вызывать полицию и действовать согласно законам Украины, чтобы выполнить свой долг. Об этом Сорочинский сказал в комментарии "Суспільному".

"Реакция осталась одинаковой. Люди как не хотели служить, так и не хотят, все отказываются. Приходится вызывать полицию и действовать согласно законам Украины вместе с полицией, уточнять их данные и приглашать их в ТЦК", - пояснил он.

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По словам украинца, когда наши города разрушает Россия вдребезги - так не должно быть. Некоторые говорят: у них дети, они хотят жить с ними в Украине. Но такое желание есть у многих. И у Олега, как у украинца, тоже, сказал он журналистам.

"Я тоже хочу детей. Пусть люди берут свое мужское "я" и идут защищают государство, как это делали мы. Сейчас мы не можем после ранений. Рано или поздно это все закончится", - акцентировал он.

Какое отношение украинцев к ТЦК - впечатление военного

Из-за войны и мобилизации украинцы часто с предубеждением относятся к работникам ТЦК, хотя те, по сути, просто выполняют свою работу, как и другие категории населения на своих должностях. О хамстве и ужасном отношении, которые проявляют некоторые представители общества, рассказал Мирослав Перепичка - 22-летний военнослужащий. Он уже год работает в Ивано-Франковском городском ТЦК.

По словам парня, ему часто советуют идти на фронте и самому воевать, когда он пытается дать повестку. Это несправедливое отношение, ведь он с 25 февраля до осени 2022 года защищал Украину. В ТЦК Мирослав попал после ранения, которое не позволило продолжить службу на передовой. "Стараешься объяснить, что ты только с фронта, а до них не доходит", - пояснил он.

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