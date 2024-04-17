Глава Ассоциации ветеранов-предпринимателей АТО Сергей Позняк рассказал, как Нацпол может повысить мобилизацию годных граждан.

Председатель Ассоциации ветеранов-предпринимателей АТО Сергей Позняк рассказал об определенной коллизии, которая сейчас мешает повысить мобилизацию граждан.

Об этом он отметил в эфире "1+1" в рамках телемарафона, комментируя тему "непригодных" блогеров", которые выехали за границу и остаются там, чтобы избежать мобилизации.

На вопрос, как бороться с тем, что отдельные граждане купили себе статус "непригодный", Позняк ответил: "Я думаю, что наделить Нацпол полномочиями, уже под закон (об отмене), проверять военно-учетные документы и их достоверность просто на месте. Именно Нацпол, не ТЦК. И наладить взаимодействие Нацпола и ТЦК".

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По его объяснению, у Нацпола есть юрисдикция и полномочия работать именно с гражданским населением.

"Нацпол может и личные данные проверить, и доступ к ним. И может иметь возможность передавать эти личные данные ТЦК. Потому что сейчас Нацпол может проверить, подтвердить личность, но данные личные, без согласия (гражданина), передать ТЦК не может. Эту коллизию надо убрать. И соответственно, я думаю, что эффективность привлечения в армию годных сильно повысится", - пояснил военный.

Он подчеркнул, что вопрос прохождения медкомиссии повторно для подтверждения статуса "непригоден" возник из-за возможности манипулировать результатами ВВК. Как отметил Позняк, сейчас "добропорядочные раненые", чтобы получить свою соответствующую квалификацию пригодности, вынуждены "стать в один ряд с теми, кто смог купить ее - в основном чиновники, их приближенные".

"Это из-за них получился такой плохой имидж. Но мы все увидели, что много дел открылось, начали по этому работать, много лазеек закрылось. И я надеюсь, надеюсь, что ответственные лица не будут так делать... Грустно смотреть на этих блогеров и ребят, которые в Серебрянском лесу держат рубежи и бегают по минам и сидят под дождем в холоде", - подчеркнул Позняк.

Мобилизация в Украине - как теперь будут призывать в армию

Как сообщал УНИАН, в Украине отменили статус "ограниченно годный". Верховная Рада оставила только статусы "годный" или "непригодный" к военной службе.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №10313. Законом определено, что лица, которые ранее имели такой статус "ограниченно годный", должны в течение 9 месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Министерство обороны Украины Минобороны должно определить, какой статус предоставлять людям, которые имеют определенный диагноз и ранее были "ограниченно годными" .

Кроме того, через месяц вступит в силу Закон Украины о мобилизации. После подписания президентом накануне, сегодня ночью его опубликовали в официальном издании "Голос Украины". Верховная Рада приняла этот законопроект 5 дней назад .

В нем говорится о новых подходах к мобилизации, в частности учет всех военнообязанных и отмена срочной службы. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны обновить свои данные в ТЦК, через ЦНАПы или электронные кабинеты призывников. Мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет.

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