Мобилизация проводится согласно предъявленным требованиям каждой воинской части, подчеркнул нардеп Александр Бакумов.

Согласно новому закону о мобилизации, до 16 июля все военнообязанные лица возрастом от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные.

Как пишет "Фокус", это сделано для того, чтобы власть понимала, каким мобилизационным резервом располагает страна. Кроме того, после обновления данных военнообязанные будут должны проходить ВВК, где определят степень их пригодности к службе.

Как отметил народный депутат, член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский, вопрос очередности призыва в ВСУ в первую очередь зависит от наличия военно-учетной специальности каждого призывника.

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"ВСУ определят сами, кто им нужен. Если человек обновил данные, его не должны задерживать. Ему могут выписать повестку для вызова в ТЦК, но тащить его насильно никто не имеет права", – объяснил он.

При этом говорить о направлении в пехотные войска и в горячие точки призывников без военной специальности еще рано. Отмечается, что исходя из потребностей армии, людей будут отправлять в штабы, в войска спецназначения или связи, а также обучать управлению дронами.

"О перспективах оказаться на фронте пока рано рассуждать. Уверен, что не обновившие данные столкнутся с непреодолимыми сложностями в гражданской жизнедеятельности и в отношениях с государством: оформлением документов, открытием счетов, управлением автомобилями и прочее", – сказал Бужанский.

В то же время его коллега по комитету ВРУ – Александр Бакумов – подчеркнул, что обновление данных не влияет на очередность призыва в ряды ВСУ. По его словам, мобилизация проводится согласно предъявленным требованиям каждой воинской части.

Что будет, если не все успеют обновить данные

Бакумов говорит, что если до 17 июля большое число военнообязанных граждан не успеют обновить свои военно-учетные данные, в Раде могут рассмотреть "некоторые инициативы". Однако он также напомнил о несправедливости такого подхода к тем украинцам, которые свои данные уже обновили.

"А корректно ли вообще говорить сейчас, что до 7 миллионов не успеют обновиться? Нужно смотреть на количество обновившихся к 17 июля, сверить его с единым государственным демографическим реестром и тогда рассчитывать. Если мы увидим, что не зарегистрировалась весьма существенная цифра и тенденция обновления положительная, могу предположить, что Рада рассмотрит [меры]. На сегодня такой вопрос не стоит, надо видеть результат выполнения существующих норм закона о мобилизации", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Мобилизационная кампания в Украине идет по плану. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Украине не хватает тренировочных площадок. Происходит расширение тренировочной базы за рубежом.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сказала, что в Украине появится новый сервис – еБронирование. Она отметила, что такую опцию разрабатывают Минобороны вместе с Минэкономики и Минцифрой.

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