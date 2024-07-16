По его словам, обращение в суд не гарантирует победу или снятие штрафа.

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Военнообязанные должны до 16 июля обновить свои данные, иначе будет грозить значительный штраф. Однако, по разным причинам эта опция может быть не всегда доступна. Как рассказал "Громадському" военный адвокат Виталий Савко, в таком случае можно обратиться в суд.

Отмечается, что соответствующая опция существует, но нужно собрать доказательства того, что попытка актуализировать данные была, но оказалась неудачной. Для суда не обязательно собирать доказательства по всем способам обновления данных, достаточно и одного.

"Например, если человек хочет обновить данные через "Резерв+", но у него постоянно "виснет" приложение или не подтягивается информация - и это не проблемы с телефоном, а именно внутри приложения. В таком случае нужно сделать скриншоты и запись экрана", - отмечает Савко.

Видео дня

Так, с помощью другого телефона военнообязанный может снять видео своего экрана сбоку, объяснив, что пытается без нарушения сроков загрузить приложение и подать через него свои данные, но оно не работает.

Если же гражданин решил пойти в ЦПАУ или ТЦК для этого, но и здесь потерпел поражение, это также нужно фиксировать на видео. Оно подтвердит, что невозможно записаться в электронную очередь до 16 июля включительно. Кроме того, можно заснять очередь возле учреждений, чтобы продемонстрировать, что попасть туда невозможно.

"Очевидно, что ТЦК, исходя из тех действий, которые они делают, будут пытаться привлечь к ответственности людей, которые вовремя не актуализировали свои данные. Впрочем, на мой взгляд, с такими доказательствами штрафы будут отменять", - считает юрист.

В то же время следует учитывать, что обращение в суд не гарантирует победу или снятие штрафа. В случае проигрыша у лица будет 15 суток для того, чтобы добровольно его оплатить или дойдет до исполнительного производства.

Мобилизация в Украине

Как известно, согласно новому закону, все военнообязанные должны обновить свои данные до 16 июля. За нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен.

При этом повестки, присланные после 16 июля, будут считаться врученными даже в случае отсутствия лица. Те граждане, которые проигнорируют вызов в ТЦК могут объявить в розыск.

На военнообязанных украинцев за рубежом, которые не обновили данные в установленный срок, также будут накладывать административные штрафы.

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