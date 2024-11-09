Бобровская считает, что женщинам нужно дать опыт на случай повторной войны в Украине.

Слухи о мобилизации женщин являются искусственно раздутыми, но так же как и парни, украинки должны становиться военнообязанными. Об этом заявила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в комментарии 24 Каналу.

Согласно законодательству, женщины в Украине могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию, напомнила нардеп. Также они имеют право уволиться со службы в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

Бобровская отметила, что пока от Генерального штаба или от гражданского общества не исходило предложений об обязательной мобилизации женщин. Нардеп подчеркнула, что у нее есть четкая позиция по этому вопросу.

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"В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и парни, в возрасте 18-25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", - поделилась Бобровская.

Нардеп добавила, что в Украине женщин не будут мобилизовать принудительно "с улицы". По ее словам, сейчас предлагается только дать женщинам опыт на случай повторной войны в нашей стране:

"Чтобы женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений и так далее, чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного, и таким образом мы как общество готовимся к военным вызовам".

Бобровская считает, что для пополнения мобилизационного ресурса пока хватает мужчин. Поэтому рано говорить о принудительной мобилизации женщин.

Мобилизация женщин - последние новости

Ранее воин-адвокат Евгения Закревская заявила, что обязательная мобилизация женщин в Украине сегодня актуальна. Она отметила, что это не закроет вопрос пополнения мобилизационного ресурса полностью.

Кроме того, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко рассказал, возможна ли сейчас обязательная мобилизация женщин в Украине. По его словам, такой вопрос пока даже не обсуждается.

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