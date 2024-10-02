Военный считает, что на видео с задержаниями показывают только то, что может скомпрометировать работников ТЦК.

Видео, которые появляются в соцсетях относительно принудительной доставки мужчин в территориальные центры комплектования, не полные и компрометируют работников ТЦК. Об этом заявил начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко, сообщает Суспильне.

На вопрос, имеют ли право представители ТЦК доставлять военнообязанных в центры комплектования таким образом, он ответил: "Я скажу, что это больше миф, потому что я также смотрю ролики, которые есть в интернете. Я могу заверить всех, что все РТЦК действуют в рамках закона. Они общаются с людьми, они объясняют и оповещают на улице".

Также Романенко подчеркнул, что со всеми представителями ТЦК есть Национальная полиция, которая не позволяет нарушать законодательные акты и общественный порядок.

Видео дня

"Видео, которое я тоже увидел, я могу вас заверить, что оно не полное и те моменты, которые возникают с представителями РТЦК... остается только то (на видео - УНИАН), что может скомпрометировать самих представителей РТЦК", - считает военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

В сентябре глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в течение последнего года показатели мобилизации в Украине увеличились втрое.

Также, по его словам, возможности для тренировки украинских военных расширены в пять раз. Следующий шаг - реформа ТЦК.

Боец 244-го батальона 112-й отдельной бригады Сил ТрО Владимир Бездетный считает, что Украине стоит создать "наемную" армию, в частности, вербуя иностранцев за большие деньги.

По его мнению, это выгоднее, чем тратить деньги на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы.

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