Ранее спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что приложение "Резерв+" или выписка из ЦНАП не заменяет военно-учетного документа.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" как раз и предполагает, что человек, обновивший это данные, не может быть оштрафован.

Впрочем, по его словам, это не избавляет его от необходимости в дальнейшем лично посетить ТЦК.

"Юридически "Резерв+" дает возможность обновить данные. Значит, ты не подпадаешь под административный штраф. После этого, нужно ли физически прийти - безусловно, надо, но ты уже выполнил норму закона, обновил свои данные", - заявил он в комментарии УНН.

Видео дня

Ранее спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что приложение "Резерв+" или выписка из ЦНАП не заменяет военно-учетного документа. По его словам, штраф в 25 тыс. гривень могут получить даже те мужчины, которые обновили данные, но не взяли с собой на улицу военно-учетный документ. А это значит, что мужчин от 18 до 60 лет, которые не имеют при себе данного документа, ждёт штраф от 17 до 25 тысяч гривень.

В Офисе омбудсмена с этим не согласны, Лубинец отмечает: "Мы сейчас с этим разбираемся, потому что мы это трактуем, что установленного приложения с обновленными данными достаточно для того, чтобы показывать, что ты прошел эту процедуру".

Мобилизация в Украине

Напомним, в Минобороны также сообщали, что с 18 июня (дата вступления в силу закона о мобилизации) в "Резерв+" появится QR-код, который можно будет использовать, как полноценный военный учетный документ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после одобрения и вступления в действие нового закона о мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: