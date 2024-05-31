По словам Лазуткина, если лицо уточняет свои данные, оно выполняет норму закона, и это сообщение исчезает.

У некоторых военнообязанных после обновления данных в приложении "Резерв+" появляется статус "в розыске".

Такой статус может появиться, если были нарушены правила мобилизационного учета. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Если появляется статус "в розыске", выясняется – почему. Все-таки есть правила воинского учета и они могли быть нарушены человеком, например, если он приписное когда-то получил или сменил место жительства – тогда также может считаться в розыске", – подчеркнул он. Видео дня

По словам Лазуткина, если лицо уточняет свои данные, оно выполняет норму закона, и это сообщение исчезает.

Мобилизация в Украине: важные новости

В Раде предлагают увеличить срок на обновление военно-учетных данных гражданами с 60 дней до 150. Там это объясняют тем, что все люди физически не успеют обновить данные и они будут получать большие штрафы.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал инициативу парламентариев. По его словам, сейчас общее количество военнообязанных, которые уточнили свои данные по требованию закона, составляет 1 млн. 300 тысяч, и после первой декады "динамика вполне достойная".

Он отметил, что если в дальнейшем будет сохраняться такой темп, то все военнообязанные, призывники и резервисты смогут обновить свои данные в течение 60 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: