Военное положение и мобилизация - взаимосвязанные, но все же отдельные правовые режимы.

С начала полномасштабной войны Украина живет в режиме военного положения и мобилизации, которые действуют одновременно. Но с окончанием активных боевых действий может случиться так, что военное положение отменят, а мобилизацию оставят. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист Дмитрий Франчук.

Он отметил, что режим мобилизации регламентируется законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно его положениям, общая мобилизация проводится только в условиях военного положения или в случае угрозы нападения. Однако есть ряд вариантов того, как продолжить мобилизационные мероприятия после отмены военного положения:

внести поправки в закон, которые позволят проводить мобилизацию без военного положения;

объявить режим частичной мобилизации, который вводится указом президента с согласия парламента;

активно привлекать резервистов для поддержания боеспособности армии через постоянные ротации.

"Если Украина получит достаточно военной помощи и гарантий безопасности от международных партнеров, особенно США, НАТО и стран ЕС, потребность в мобилизации может уменьшиться. Однако снижение уровня поддержки или ее отсутствие может наоборот заставить правительство искать внутренние резервы для обороны", - подчеркнул эксперт.

Видео дня

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина должна найти новые способы мотивировать людей идти в армию. Нардеп Соломия Бобровская отметила, что мотивационные контракты для молодежи 18-24 лет оставляют много вопросов.

Также мы приводили мнение главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко. По его словам, после объявления перемирия Украина должна активно готовиться к новому нападению России, в частности дать базовую военную подготовку как можно большему количеству людей.

Вас также могут заинтересовать новости: