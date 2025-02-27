Нардеп Бобровская отметила, что на сегодня не понятно будут ли льготы для военных, которые ранее пошли воевать в 18-24 года.

Украина должна найти новые способы мотивировать людей идти в армию. Об этом сказала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская на брифинге.

Она отметила, что решение о мотивационных контрактах для тех, кто пойдет воевать в возрасте с 18 до 24 лет, оставляет на сегодня много вопросов

"Мы не понимаем второго и третьего этапа. Будет ли оно распространяться на всех парней и девушек, которые воевали до принятия решения о мотивационных контрактах в возрасте 18 - 24 года?" - сказала Бобровская.

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По ее словам, для того, чтобы была дополнительная выгода и мотивация для службы в Силах обороны, необходимы новые подходы. Она отметила, что от Минцифры выходят предложения, чтобы мотивировать бойцов за сбитые шахиды.

"Но у нас еще вопрос пехоты не закрыт. У пехоты нет мотивации, когда они сидят в окопах и им высчитывают до часов их посадку. Давайте, им закроем помесячные истории и предложим им быстрое возвращение и компенсацию за уничтоженную и пораженную технику. А дальше мы перейдем на "Шахеды" и на мобильные группы и на все другие военные формирования, которые этим занимаются", - сказала нардеп.

Она подчеркнула, что приоритетом является пехота, которая сегодня недоукомплектована, потому что есть нехватка людей и мотивации.

Спецконтракт для молодежи

Как сообщал УНИАН, 11 февраля министерство обороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет.

Спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что такой контракт на год могут заключить и мужчины, и женщины. Речь идет о штатных боевых должностях: стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик.

Спикер Минобороны пояснил, что после окончания срока действия контракта военнослужащий имеет право уволиться с военной службы или заключить новый контракт. При этом граждане, которые отслужили по однолетнему контракту, не могут быть призваны по мобилизации в течение 12 месяцев. Контракт гарантирует, что после выполнения своих обязательств, военнослужащий может свободно выезжать за границу для учебы, работы или отдыха.

Относительно финансового пакета, то единовременное денежное пособие в размере 1 000 000 грн выплачивается тремя частями. Также все это время военнослужащий будет получать зарплату, то есть денежное обеспечение.

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