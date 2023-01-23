Представители военкомата должны вручить повестку человеку, а он - оставить подпись о ее получении.

На днях соцсети заполонило видео, как люди в военной форме прикрепляют повестку на дверь квартиры, фотографируют ее и уходят. Поэтому адвокат Александр Заруцкий объяснил, законно ли это.

Также появилось объяснение, как на такое "вручение" повестки реагировать украинцам и вообще нужно ли реагировать, сообщает ТСН.

Заруцкий подчеркнул, что повестку должны вручать в руки человеку, который в ней указан. Поэтому прикрепить документ на дверь и считать это его получением незаконно, говорит адвокат:

Видео дня

"Повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили, прикрепив на дверь, является не очень корректным решением".

В свою очередь, правозащитник Эдуард Багиров отметил, что представители военкомата должны были бы вручить повестку человеку, а он - оставить подпись о ее получении. Без подписания повестки человек может не являться в территориальный центр комплектования и соцподдержки, это не будет иметь никаких правовых последствий. "А прикрепление на дверь - это отклонение от правил вручения повесток", — отметил Багиров.

Раздача повесток в Украине и мобилизация

В Украине с начала полномасштабного вторжения происходит мобилизация, военнообязанных граждан просят явиться в военкоматы для уточнения своих данных. Подчеркнем, что повестки вручают не для того, чтобы сразу отправить человека на фронт. Даже если вас и призовут после вручения документа, сначала вы пройдете обучение.

Ранее в сети появились фото прикрепленных в подъездах некоторых жилых домов Киева объявлений, в которых напечатан закон о мобилизации и приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат. В КГВА заявили, что это - информирование населения о том, что мобилизация продолжается.

21 января Зеленский сообщил, что военное руководство получило задание создать резервы для того, чтобы защитники могли восстановиться после боевых действий.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что масштабная мобилизация в Украине может быть объявлена для отражения вероятного наступления России, но пока она невозможна из-за нехватки техники у ВСУ.

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