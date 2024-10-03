Однако эти планы вряд ли удастся реализовать, говорится в публикации.

Украина намерена мобилизовать еще 200 тысяч новобранцев до конца года, но эти планы вряд ли удастся реализовать. Об этом пишет The Times со ссылкой на секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны Романа Костенко.

Издание отмечает, что Россия набирает около 30 000 военных ежемесячно, если верить подсчетам НАТО.

"Цель в 200 000 может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь", - говорится в публикации.

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Работник одного из территориальных центров комплектации в Одессе рассказал журналисту The Times, что его ведомство значительно отстает от поставленных целей.

"Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно. Одесская область одна из худших в списке", - сказал он, добавив, что в некоторые дни раздавали более 100 повесток, но откликалась лишь горстка мужчин.

В разговоре с журналистом мужчина пожаловался на картину коррупции, бесхозяйственности и разочарования в своем отделе, из-за чего "невозможно достичь наших целей". По его словам, коллеги брали взятки в тысячи долларов, чтобы подделать освобождение от службы.

В некоторые дни более половины мужчин, которые приходят в ТЦК, имеют заболевания, несовместимые со службой, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

"Многих людей мы привозим на обследование только для того, чтобы выяснить, что они на самом деле больны", - сказал он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет отныне подлежат мобилизации только на основании отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба ВСУ. Ранее эта возрастная группа подлежала мобилизации на общих основаниях.

Также мы рассказывали, что с недавних пор воинские части получили право мобилизовать добровольцев к себе в обход ТЦК. По словам военных, это позволит избежать ситуаций, когда ТЦК в нарушение договоренностей направляли добровольцев по собственному усмотрению, а не в конкретную часть.

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