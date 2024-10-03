На сегодня в приоритете укомплектования были Сухопутные войска, потому что ТЦК в их "зонтике".

Принятое правительством постановление даст возможность командирам воинских частей получить на службу тех людей, которых они приглашают к себе на определенные специальности.

Об этом сказала член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире "Суспільного", комментируя принятие КМУ постановления, согласно которому воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации.

По ее словам, это даст возможность честным способом рекрутировать своими усилиями добровольца и дать ему отношение для попадания в часть.

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"Очень часто сегодня случается, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (далее - ТЦК и СП) распределяют этих людей на приоритетные бригады, которые спущены по приказу Генерального штаба, и между собой военные говорят, что это "воруют людей", - отмечает Бобровская.

По ее словам, бывают случаи, когда люди пришли в рекрутинговый центр выбрали себе бригаду и должность, но их ТЦК отправляет служить в другую бригаду и на другую должность:

"Это получается такой обман от государства в отношении человека, который честно пришел или в рекрутинговый центр или на сайте Work.ua и нашел коллектив, куда хочет прийти, кому доверяет".

При этом подчеркнула, что в крайние недели были скандалы из-за таких ситуаций, в частности, в батальоне "Волки Да Винчи", заявили, что закроют свои рекрутинговые центры, если в них не перестанут "воровать" рекрутов.

Бобровская отметила, что это постановление правительства очень долго "рождалось". При этом добавила, что на сегодня еще нет перечня бригад воинских частей, которые будут иметь право самостоятельно направлять добровольцев на ВВК и набирать их на службу. По ее словам, весьма вероятно, что не все воинские части получат эту возможность.

Она отметила, что бригады, которые наиболее известны в обществе, в частности, "Хартия", 3-я отдельная штурмовая бригада, "Волки Да Винчи", "Азов", пытаются хотя бы себе сделать доукомплектование, потому что для ТЦК эти бригады являются не приоритетными.

"В первую очередь комплектуются Сухопутные войска, потому что ТЦК находится в зонтике Сухопутных войск, поэтому и происходят скандалы и недоверие к государству, потому что получается, что не выполняются обещания, по рекрутингу, когда ты можешь выбирать подразделение", - отметила нардеп.

Она надеется, что список будет в ближайшее время.

По ее словам, ТЦК остаются и дальше работать, проводить мобилизацию, а "рекрутинговые центры и воинские части это о личном, то есть набор для своих воинских частей", поэтому эти процессы не пересекаются, они дополняют друг друга.

Мобилизация без ТЦК

Как сообщал УНИАН, на днях Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предоставляет право воинским частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации. Это может происходить без обращения в ТЦК СП.

Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе и комплектовать боевые части добровольцами. Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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