В мае 2024 года был принят законопроект № 10449, который внес некоторые изменения в Закон Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Теперь большинство мужчин в Украине должны идти служить. УНИАН выяснил, кого это коснется в октябре 2024 года.
- Мобилизация в Украине 2024 - кого заберут в ВСУ
- Будет ли мобилизация мужчин до 25 лет
- Планируется ли мобилизация женщин
- Как будет проходить мобилизация студентов и преподавателей
Мобилизация в Украине 2024 - кого заберут в ВСУ
Правила проведения мобилизационных мероприятий регулирует конкретный законопроект - мобилизация в нашей стране касается всех военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, которые:
- получили статус "годен" во время прохождения ВВК;
- ранее имели статус "ограниченно годен" (должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года);
- обладают дефицитной военно-учетной специальностью.
Также появилась новая секретная Командования Сухопутных войск, в которой сказано, как будет проходить мобилизация после 50 лет - Украина в лице юристов и адвокатов не может прокомментировать этот документ ввиду его отсутствия в открытом доступе. Известно только, что директива запрещает принудительную мобилизацию для мужчин от 50 до 60 лет - все они могут быть призваны в ряды ВСУ только добровольно, за исключением лиц, имеющих дефицитную военно-учетную специальность.
Будет ли мобилизация мужчин до 25 лет
В начале сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект № 11379-д, который наложил запрет на мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал официальный запрет от ВСУ на такие действия. Ожидается, что в ближайшее время он будет реализован.
Тем не менее, законопроект № 11379-д регулирует поправки к мобилизационным мероприятиям, касающимся только мужчин до 25 лет со статусом "ограниченно годен" который был отменен в апреле 2024 года.
Остальные мужчины от 18 до 25 могут быть не только зачислены в категорию призывников, но и мобилизованы, если:
- прошли срочную службу в мирное время;
- закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность.
Такие мужчины считаются военнообязанными и автоматически могут быть призваны в ряды ВСУ.
Планируется ли мобилизация женщин
Мобилизация женщин в Украине возможна только при условии, что они имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, но даже эти условия не обязывают к службе - для девушек мобилизация проходит исключительно в добровольном порядке. Однако все военнообязанные медики и фармацевты должны стоять на военном учете.
Как будет проходить мобилизация студентов и преподавателей
Многие студенты в Украине имеют право на отсрочку, однако, есть нюансы - мобилизация студентов возможна, если учащиеся:
- приобретают второе или третье высшее образование;
- учатся на вечерней или заочной форме;
- приобретают образование ниже имеющегося;
- отказываются проходить общевойсковую подготовку.
Кроме того, призвать в ряды ВСУ могут научных и научно-педагогических работников ВУЗов, техникумов, колледжей, научных организаций, у которых нет научной степени. Педагоги ПТУ могут быть мобилизованы, если трудятся на основном месте работы меньше чем на 0.75 ставки.