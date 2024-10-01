Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 9 ноября.

В мае 2024 года был принят законопроект № 10449, который внес некоторые изменения в Закон Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Теперь большинство мужчин в Украине должны идти служить. УНИАН выяснил, кого это коснется в октябре 2024 года.

Мобилизация в Украине 2024 - кого заберут в ВСУ

Правила проведения мобилизационных мероприятий регулирует конкретный законопроект - мобилизация в нашей стране касается всех военнообязанных мужчин от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "годен" во время прохождения ВВК;

ранее имели статус "ограниченно годен" (должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года);

обладают дефицитной военно-учетной специальностью.

Также появилась новая секретная Командования Сухопутных войск, в которой сказано, как будет проходить мобилизация после 50 лет - Украина в лице юристов и адвокатов не может прокомментировать этот документ ввиду его отсутствия в открытом доступе. Известно только, что директива запрещает принудительную мобилизацию для мужчин от 50 до 60 лет - все они могут быть призваны в ряды ВСУ только добровольно, за исключением лиц, имеющих дефицитную военно-учетную специальность.

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Будет ли мобилизация мужчин до 25 лет

В начале сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект № 11379-д, который наложил запрет на мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал официальный запрет от ВСУ на такие действия. Ожидается, что в ближайшее время он будет реализован.

Тем не менее, законопроект № 11379-д регулирует поправки к мобилизационным мероприятиям, касающимся только мужчин до 25 лет со статусом "ограниченно годен" который был отменен в апреле 2024 года.

Остальные мужчины от 18 до 25 могут быть не только зачислены в категорию призывников, но и мобилизованы, если:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили определенную военно-учетную специальность.

Такие мужчины считаются военнообязанными и автоматически могут быть призваны в ряды ВСУ.

Планируется ли мобилизация женщин

Мобилизация женщин в Украине возможна только при условии, что они имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, но даже эти условия не обязывают к службе - для девушек мобилизация проходит исключительно в добровольном порядке. Однако все военнообязанные медики и фармацевты должны стоять на военном учете.

Как будет проходить мобилизация студентов и преподавателей

Многие студенты в Украине имеют право на отсрочку, однако, есть нюансы - мобилизация студентов возможна, если учащиеся:

приобретают второе или третье высшее образование;

учатся на вечерней или заочной форме;

приобретают образование ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку.

Кроме того, призвать в ряды ВСУ могут научных и научно-педагогических работников ВУЗов, техникумов, колледжей, научных организаций, у которых нет научной степени. Педагоги ПТУ могут быть мобилизованы, если трудятся на основном месте работы меньше чем на 0.75 ставки.

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