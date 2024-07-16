Военный адвокат Виталий Савко предположил, что смысл требования об актуализации данных в ограниченный срок заключается именно в пополнении бюджета через штрафы.

Хотя мобилизационный план в Украине публично не объявляют, представитель Министерства обороны Марк Андрусяк сообщил, что по состоянию на 14 июля свои данные обновили около 3 миллионов граждан, и отметил, что потребности Вооруженных сил в призывниках сейчас значительно меньше.

Как пишет hromadske, военный адвокат Виталий Савко прогнозирует, что усиления мобилизации с 17 июля ожидать не стоит. Зато может вырасти количество вызовов в ТЦК тех военнообязанных, которые вовремя не обновили данные. Из-за этого увеличится и количество споров по обжалованию штрафов.

"Обеспечение одного человека в армии в год обходится государству в 1,2 миллиона гривень. Если мобилизовать всех, то чем платить заработные платы? Возможно, смысл требования об актуализации данных в ограниченный срок именно в пополнении бюджета через штрафы", - считает юрист.

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Мобилизация в Украине - детали

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, станет ли на улицах больше патрулей после 16 июля, и какие документы нужно иметь с собой.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, что изменится для украинцев с 16 июля, до которого военнообязанные должны обновить свои данные, в частности, станет ли в связи с этим на улице больше военных патрулей.

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