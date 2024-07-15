Количество военнослужащих, которые выходят на оповещение, зависит от того, какое количество военнообязанных нужно оповестить.

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал, станет ли на улицах больше патрулей после 16 июля, и какие документы нужно иметь с собой.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о том, что изменится для украинцев с 16 июля, до которого военнообязанные должны обновить свои данные, в частности, станет ли в связи с этим на улице больше военных патрулей.

"До завтра все должны обновить данные. В связи с этим никакого увеличения или уменьшения количества патрулей на улицах не планируется... Количество патрулей, количество групп оповещения зависит от ситуации в настоящее время. Зачем если количество патрулей уменьшится, это не будет означать, что это из-за того, что завершилось обновление данных. Если их количество увеличится, то также не из-за этого", - отметил Истомин.

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Он пояснил, что количество военнослужащих, которые выходят на оповещение, зависит от того, какое количество военнообязанных нужно оповестить. "Только от этого", - сказал спикер.

Истомин также напомнил, кто может входить в группу оповещения. В частности, это могут быть органы местного самоуправления, представители районных военных администраций или полиции. Военнослужащие ТЦК могут проводить оповещение как в составе групп оповещения, так и самостоятельно.

На уточнение, какие документы должен иметь с собой человек на улице, в том числе и с завтрашнего дня, спикер отметил, что с 16 июля ничего не меняется.

"Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предоставлять его на проверку по требованию военнослужащих ТЦК и СП или полицейских. Вместе с личными документами", - сказал Истомин.

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Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко отметил, что все военнообязанные, которые не обновят данные до 16 июля, автоматически становятся уклонистами и подпадают под штрафные санкции. Так, за уклонение от обновления военно-учетных данных может быть применен штраф в сумме от 17 тыс. до 25 тыс. 500 грн.

Юристы компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка и Андрей Бойко объяснили, чего ждать военнообязанным мужчинам после 16 июля в случае своевременного обновления или необновления своих военно-учетных данных.

Так, в частности военнообязанных мужчин, которые обновили данные, могут вызвать повестками по месту фактического проживания, которое они отметили при обновлении данных. Здесь ничего нового не ожидается, отмечают юристы, за исключением, разве что способов вызова, ведь с 17 июля у представителей территориальных центров комплектования добавляется такая опция как заочные повестки.

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