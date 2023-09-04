Мужчины и женщины, состоящие в браке, при одном условии могут получить отсрочку от мобилизации, поделилась эксперт.

Отсрочка от мобилизации 2023 светит мужчинам, жены которых служат в рядах Вооруженных сил Украины, но при одном условии.

Право на отсрочку мужчины могут получить, если в их семье есть дети, которые еще не достигли совершеннолетия (18 лет), рассказала киевский адвокат Кристина Очкур в своем аккаунте в TikTok.

"Смотрите, имеет (право получить отсрочку от мобилизации - Ред.), если у них есть несовершеннолетние дети. То есть, если есть двое родителей, и есть несовершеннолетние дети, а один из родителей служит - неважно женщина это или мужчина, второй из родителей имеет право на отсрочку...", - отметила эксперт.

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Мобилизация в Украине - новости, которые стоит знать

После того, как РФ рано утром 24 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение на украинскую землю, в нашей стране была объявлена мобилизация. Стоит отметить, что военнообязанными считают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин некоторых профессий. Не все мужчины должны проходить службу, в частности, некоторые могут быть освобождены от армии по состоянию здоровья.

Кроме того, некоторые мужчины могут получить отсрочку от армии, в том числе речь идет о народных депутатах, преподавателях вузов и ученых, многодетных родителях.

Напомним, 17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому мобилизация в Украине 2023 была продлена до 15 ноября.

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